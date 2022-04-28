«Рейнджерс» уступил «Монреалю», у Романова – «-1»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.
На 19-й минуте матча гости открыли счёт после точного выстрела Райана Пилинга. На 25-й минуте ответный гол на свой счёт записал Райан Ривз. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд после гола Джеффа Питри. Через 5 минут счёт равным сделал Фрэнк Ватрано. Потом вывел вперёд гостей Майк Хоффман на 53-й минуте, а через три минуты Райан Строум забил последний гол для хозяев в матче. Исход встречи решил Питри за 30 секунд до сирены.
Российский защитник гостей Александр Романов заработал коэффициент полезности – «-1». У голкипера Александра Георгиева на счету 20 отражённых бросков.
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