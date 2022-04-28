Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Рейнджерс» уступил «Монреалю», у Романова – «-1»

«Рейнджерс» уступил «Монреалю», у Романова – «-1»
Комментарии

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Победу в этом матче одержали гости со счётом 4:3.

На 19-й минуте матча гости открыли счёт после точного выстрела Райана Пилинга. На 25-й минуте ответный гол на свой счёт записал Райан Ривз. На 40-й минуте гости вновь вышли вперёд после гола Джеффа Питри. Через 5 минут счёт равным сделал Фрэнк Ватрано. Потом вывел вперёд гостей Майк Хоффман на 53-й минуте, а через три минуты Райан Строум забил последний гол для хозяев в матче. Исход встречи решил Питри за 30 секунд до сирены.

Российский защитник гостей Александр Романов заработал коэффициент полезности – «-1». У голкипера Александра Георгиева на счету 20 отражённых бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Пилинг (Пеццетта, Лагессон) – 18:45 (5x5)   1:1 Ривз (Немет, Руни) – 24:14 (6x5)   1:2 Питри (Дворак, Андерсон) – 39:51 (5x5)   2:2 Ватрано (Гудроу) – 44:15 (5x5)   2:3 Хоффман (Судзуки, Эдмундсон) – 52:08 (5x5)   3:3 Строум (Гудроу) – 55:41 (4x5)   3:4 Питри (Дворак) – 59:29 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022