«Виннипег» дома разгромил «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги «Виннипег Джетс» на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счётом 4:0.

Первый гол в матче на шестой минуте забил Пьер-Люк Дюбуа с передачи Кайла Коннора и Джоша Моррисси. Николай Элерс на 28-й минуте второго периода удвоил преимущество своей команды. Голевые отдали Коннор и Блейк Уилер. На 36-й минуте Уилер довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Элерс. Окончательный результат установил Коннор, забив в концовке встречи, на 60-й минуте.

Эта была вторая очная встреча между командами в этом сезоне. Ранее, второго февраля «Филадельфия» у себя дома одолела канадскую команду со счётом 3:1.