«Виннипег» дома разгромил «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги «Виннипег Джетс» на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счётом 4:0.
Первый гол в матче на шестой минуте забил Пьер-Люк Дюбуа с передачи Кайла Коннора и Джоша Моррисси. Николай Элерс на 28-й минуте второго периода удвоил преимущество своей команды. Голевые отдали Коннор и Блейк Уилер. На 36-й минуте Уилер довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Элерс. Окончательный результат установил Коннор, забив в концовке встречи, на 60-й минуте.
Эта была вторая очная встреча между командами в этом сезоне. Ранее, второго февраля «Филадельфия» у себя дома одолела канадскую команду со счётом 3:1.
- 28 апреля 2022
-
05:42
-
05:29
- 27 апреля 2022
-
23:58
-
23:35
-
23:13
-
23:04
-
22:54
-
22:35
-
22:13
-
21:56
-
21:35
-
21:15
-
20:55
-
20:25
-
20:00
-
19:40
-
19:28
-
18:55
-
18:31
-
18:25
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:33
-
16:15
-
15:46
-
15:33
-
14:28
-
14:24
-
14:18
-
14:00
-
13:37
-
13:33
-
13:27
-
13:13