Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Виннипег» дома разгромил «Филадельфию»

«Виннипег» дома разгромил «Филадельфию»
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги «Виннипег Джетс» на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге (Канада) принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча завершилась разгромной победой канадцев со счётом 4:0.

Первый гол в матче на шестой минуте забил Пьер-Люк Дюбуа с передачи Кайла Коннора и Джоша Моррисси. Николай Элерс на 28-й минуте второго периода удвоил преимущество своей команды. Голевые отдали Коннор и Блейк Уилер. На 36-й минуте Уилер довёл счёт до разгромного, ему ассистировал Элерс. Окончательный результат установил Коннор, забив в концовке встречи, на 60-й минуте.

Эта была вторая очная встреча между командами в этом сезоне. Ранее, второго февраля «Филадельфия» у себя дома одолела канадскую команду со счётом 3:1.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 апреля 2022, четверг. 02:30 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
4 : 0
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Дюбуа (Коннор, Моррисси) – 05:23 (5x4)   2:0 Элерс (Коннор, Уилер) – 27:33 (5x3)   3:0 Уилер (Элерс) – 35:15 (5x5)   4:0 Коннор – 59:22 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022