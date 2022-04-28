Три очка Виларди помогли «Лос-Анджелесу» победить «Сиэтл»
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В Сиэтле (США) на стадионе «Климат Пледж-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу в этом матче одержали гости со счётом 5:3.
Хозяева открыли счёт только на 19-й минуте после точного выстрела Джареда Макканна. На 23-й минуте удвоил преимущество Райан Донато. На 31-й минуте отыграл одну шайбу Габриэль Виларди. А спустя 3 минуты счёт сравнял Филлип Дано.
Джордан Эберле на 35-й минуте вывел хозяев вперёд, но через 3 минуты Тревор Мур с передачи Виларди опять сравнял. На 43-й минуте Лиас Андерссон впервые в матче вывел гостей вперёд. А Андреас Атанасиу на 59-й с передачи Виларди установил окончательный счёт.
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