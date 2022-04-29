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Гол Кучерова не помог «Тампе» обыграть «Коламбус»

Гол Кучерова не помог «Тампе» обыграть «Коламбус»
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В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.

У «Коламбуса» отличились Якуб Ворачек, Коул Силлинджер, Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд и Эндрю Пик. Владислав Гавриков провёл на льду 24 минуты и 14 секунд, заработав «+1». Егор Чинахов сыграл 13 минут и 38 секунд, заработав «+2».

В составе «Тампы» забивали Кори Перри и российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для форварда 25-м в текущем сезоне НХЛ. Всего на его счету 67 (25+42) очков. Кучеров забил в восьмом матче кряду, повторив результат Брайна Брэдли. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту и 55 секунд, заработав «-2».

После 81 матча «Коламбус» занимает 10 место в Восточной конференции, набрав 81 очков. «Тампа» (81) находится на 4-й позиции на Востоке. В активе команды 108 баллов.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2022, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
5 : 2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Ворачек (Джонсон, Карлссон) – 16:03 (5x5)   1:1 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 30:15 (5x4)   2:1 Силлинджер (Бьёркстранд, Кукан) – 30:47 (5x5)   3:1 Рослович (Бьёркстранд, Бин) – 40:15 (5x4)   4:1 Бьёркстранд – 49:05 (5x5)   4:2 Перри (Стэмкос, Хедман) – 56:54 (5x4)   5:2 Пик – 58:09 (en)
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