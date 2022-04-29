Гол Кучерова не помог «Тампе» обыграть «Коламбус»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:2.



У «Коламбуса» отличились Якуб Ворачек, Коул Силлинджер, Джек Рослович, Оливер Бьёркстранд и Эндрю Пик. Владислав Гавриков провёл на льду 24 минуты и 14 секунд, заработав «+1». Егор Чинахов сыграл 13 минут и 38 секунд, заработав «+2».



В составе «Тампы» забивали Кори Перри и российский нападающий Никита Кучеров. Этот гол стал для форварда 25-м в текущем сезоне НХЛ. Всего на его счету 67 (25+42) очков. Кучеров забил в восьмом матче кряду, повторив результат Брайна Брэдли. Защитник Михаил Сергачёв провёл на льду 21 минуту и 55 секунд, заработав «-2».



После 81 матча «Коламбус» занимает 10 место в Восточной конференции, набрав 81 очков. «Тампа» (81) находится на 4-й позиции на Востоке. В активе команды 108 баллов.