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«Эдмонтон» в овертайме победил «Сан-Хосе». Команды забили 9 голов

«Эдмонтон» в овертайме победил «Сан-Хосе». Команды забили 9 голов
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В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На третьей и четвёртой минуте дубль оформил нападающий гостей Ноа Грегор. На 30-й минуте матча Райан Маклауд нивелировал отставание «Ойлерз» до одной шайбы. Через три минуты Кайлер Ямамото сравнял счёт. На 36-й минуте Скотт Риди вновь вывел «рыб» вперёд. На 50-й минуте встречи нападающий хозяев Дерек Райан сделал счёт 3:3. Буквально через одну минуту «Сан-Хосе» забил очередную шайбу, на этот раз отличился Ник Бонино. На 52-й минуте матча игрок «Ойлерз» Филип Броберг перевёл игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказалась канадская команда. Зак Хайман забросил шайбу на второй минуте добавленного времени.

Примечательно, что этот матч стал одним из самых результативных в игровом дне. Ранее «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз» забили также девять голов на двоих (6:3).

НХЛ - регулярный чемпионат
29 апреля 2022, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
5 : 4
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Грегор (Хмелевски) – 02:42   0:2 Грегор (Бордело) – 03:08 (5x5)   1:2 Маклауд (Ямамото, Бушар) – 29:17 (5x4)   2:2 Ямамото (Драйзайтль, Хайман) – 32:52 (5x5)   2:3 Риди (Бёрнс, Кутюр) – 35:35 (5x4)   3:3 Райан (Бэрри) – 49:37 (5x5)   3:4 Бонино (Кутюр, Ньето) – 50:40 (5x5)   4:4 Броберг (Макдэвид, Пульюярви) – 51:45 (5x5)   5:4 Хайман (Ньюджент-Хопкинс, Кулак) – 61:37 (3x3)
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