«Эдмонтон» в овертайме победил «Сан-Хосе». Команды забили 9 голов

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На третьей и четвёртой минуте дубль оформил нападающий гостей Ноа Грегор. На 30-й минуте матча Райан Маклауд нивелировал отставание «Ойлерз» до одной шайбы. Через три минуты Кайлер Ямамото сравнял счёт. На 36-й минуте Скотт Риди вновь вывел «рыб» вперёд. На 50-й минуте встречи нападающий хозяев Дерек Райан сделал счёт 3:3. Буквально через одну минуту «Сан-Хосе» забил очередную шайбу, на этот раз отличился Ник Бонино. На 52-й минуте матча игрок «Ойлерз» Филип Броберг перевёл игру в овертайм. В дополнительное время сильнее оказалась канадская команда. Зак Хайман забросил шайбу на второй минуте добавленного времени.

Примечательно, что этот матч стал одним из самых результативных в игровом дне. Ранее «Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Дэвилз» забили также девять голов на двоих (6:3).