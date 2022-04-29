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Патрис Бержерон установил личный рекорд по голам в НХЛ

Патрис Бержерон установил личный рекорд по голам в НХЛ
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Капитан и легенда «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон забил хет-трик в ворота «Баффало Сэйбрз». Таким образом, американец достиг отметки в 400 заброшенных шайб в НХЛ.

Более того, Бержерон стал четвёртым игроком в истории франшизы, кому удалось покорить данную отметку. Выше него располагаются — Рик Миддлтон (402 шайбы), Фил Эспозито (459 голов) и Джонни Бойчак (545 баллов).

36-летний Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», набрав 982 (400+582) очков в 1216-и матчах регулярных чемпионатов и 120 (46+74) очков в 160 встречах плей-офф. В 2011 году хоккеист завоевал Кубок Стэнли, а затем ещё два раза играл в финале (в 2013 и 2019 годах).

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