Бывший игрок «Донбасса» рассказал, как хоккеисты эвакуировались из зоны боевых действий

Бывший игрок «Спартака» и «Витязя» Александр Васильев, игравший в чемпионате Украины и ВХЛ за «Донбасс», рассказал, как русские игроки местных клубов пережили начало боевых действий.
«Разговаривал с Никитой Мелёхиным (игрок ХК «Мариуполь». — Прим. «Чемпионата»). Он говорит: «Сань, у меня ни денег, ни паспорта — всё осталось в Мариуполе». Они поехали на выездную игру, встали и началось. Они всё же русские — не выходили из дома, хорошо, что таксисты подвозили поесть, попить, потому что непонятно, за кого бы их приняли, когда бы они на улицу выходили.
Он рассказывал, как они пробирались, как у них ломались автобусы, как останавливали на блокпостах. Это страшно, очень страшно. У Никиты только сумка с зубной щёткой и трусами — остальное осталось в квартире в Мариуполе», — рассказал Васильев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.
- 29 апреля 2022
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