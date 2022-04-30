Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»
Комментарии

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.

У «Питтсбурга» забивали Евгений Малкин, Эван Родригес, Маркус Петтерссон, Крис Летанг и Брайан Бойл. Также Малкин отметился результативной передачей. На его счету 42 (20+22) очка в текущем сезоне НХЛ.

У «Коламбуса» забивали Джастин Дэнфорт, Оливер Бьёркстранд и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на льду 25 минут и 53 секунды, заработав «-2». Нападающий Егор Чинахов сыграл 11 минут и 28 секунд, заработав «-1».

«Питтсбург» финишировал на 7-м месте в Восточной конференции, набрав 103 очка. «Коламбус» занял 10-ю позицию на Востоке. В активе команды 81 балл.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 02:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 3
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Малкин (Хайнен, Петтерссон) – 03:51 (5x4)   2:0 Родригес (Гюнцель, Блюгерс) – 05:31 (5x5)   3:0 Петтерссон (Малкин, Бойл) – 06:26 (5x5)   3:1 Дэнфорт (Карлссон) – 30:24 (5x5)   4:1 Летанг (Макгинн, Картер) – 36:30 (5x5)   5:1 Бойл (Петтерссон, Блюгерс) – 38:54 (5x5)   5:2 Бьёркстранд (Нюквист, Ворачек) – 46:58 (5x4)   5:3 Нюквист (Ворачек, Бин) – 52:06 (5x4)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022