Два очка Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Коламбус»

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» «Питтсбург Пингвинз» принимал «Коламбус Блю Джекетс». Победу в матче одержали хозяева со счётом 5:3.



У «Питтсбурга» забивали Евгений Малкин, Эван Родригес, Маркус Петтерссон, Крис Летанг и Брайан Бойл. Также Малкин отметился результативной передачей. На его счету 42 (20+22) очка в текущем сезоне НХЛ.



У «Коламбуса» забивали Джастин Дэнфорт, Оливер Бьёркстранд и Густав Нюквист. Российский защитник Владислав Гавриков провёл на льду 25 минут и 53 секунды, заработав «-2». Нападающий Егор Чинахов сыграл 11 минут и 28 секунд, заработав «-1».



«Питтсбург» финишировал на 7-м месте в Восточной конференции, набрав 103 очка. «Коламбус» занял 10-ю позицию на Востоке. В активе команды 81 балл.