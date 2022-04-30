«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе», у Барабанова – «-1»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



Первый гол был забит на 7-й минуте матча. Янни Гурд открыл счёт в матче после передач Карсона Кульмана и Денниса Холовски. Второй гол на счету у Адама Ларссона. Шведский защитник отличился на 19-й минуте после результативных передач Джейми Олексяка и Мэтти Бенирса. На последней минуте матча итоговый результат установил Виктор Раск. Ему же с пасами помогли Райли Шихан и Уильям Борген.



Российский нападающий Александр Барабанов заработал коэффициент полезности – «-1».