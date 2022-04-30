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«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе», у Барабанова – «-1»

«Сиэтл» обыграл «Сан-Хосе», у Барабанова – «-1»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Сан-Хосе Шаркс». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Климат Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Первый гол был забит на 7-й минуте матча. Янни Гурд открыл счёт в матче после передач Карсона Кульмана и Денниса Холовски. Второй гол на счету у Адама Ларссона. Шведский защитник отличился на 19-й минуте после результативных передач Джейми Олексяка и Мэтти Бенирса. На последней минуте матча итоговый результат установил Виктор Раск. Ему же с пасами помогли Райли Шихан и Уильям Борген.

Российский нападающий Александр Барабанов заработал коэффициент полезности – «-1».

НХЛ - регулярный чемпионат
30 апреля 2022, суббота. 05:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
3 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Гурд (Кульман, Холовски) – 06:17 (5x5)   2:0 Ларссон (Олексяк, Бенирс) – 18:31 (5x5)   3:0 Раск (Шихан, Борген) – 59:08 (en)
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