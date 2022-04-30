Пять игроков «Торпедо» покинули команду

Нижегородское «Торпедо» объявило на официальном сайте о том, что с пятью игроками не будут продлены контракты. Это вратарь Алексей Мурыгин, защитники Егор Мартынов, Павел Турбин, нападающие Артур Тянулин и Михаил Варнаков.



В начале февраля КХЛ объявила о решении досрочно завершить регулярный чемпионат, а участники плей-офф определялись по проценту набранных очков. Таким образом, «Торпедо» не попало в состав участников Кубка Гагарина – 2022.

В текущем сезоне Мурыгин провёл шесть матчей и оформил один шат-аут.

Мартынов сыграл в 36 играх и набрал 10 очков (2+8).

На счету Турбина одна результативная передача в 26 матчах регулярки.

Тянулин набрал 15 очков (6+9) в 34 встречах.

Варнаков провёл девять матчей и отдал две передачи.