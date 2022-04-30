Прохоркин, Семёнов и ещё три хоккеиста покинули «Авангард»

Официальный сайт «Авангарда» сообщил о расставании с пятью игроками и одним тренером. Команду покинули защитник Кирилл Готовец, нападающие Никита Комаров, Ярослав Косов, Николай Прохоркин и Кирилл Семёнов, а также тренер Жак Клутье.
Напомним, Готовец в текущем сезоне сыграл в 47 матчах с учётом плей-офф и набрал семь очков – все за результативные передачи.
На счету Косова 24 игры в регулярном чемпионате, три гола и одна передача, а также одна встреча в плей-офф.
Прохоркин набрал 21 очко в регулярном чемпионате, забив 10 голов и отдав 11 результативных передач за 41 игру. В плей-офф на его счету 5+2 в 13 матчах.
Семёнов присоединился к команде по ходу сезона, вернувшись из «Торонто Мэйпл Лифс». В регулярном чемпионате Кирилл сыграл восемь игр и набрал четыре очка (1+3). В плей-офф у него 10 баллов в 21 встрече (4+6).
Комаров провёл 40 матчей с учётом плей-офф и набрал три очка: отдал две результативные передачи в регулярном чемпионате и одну – в плей-офф.
Напомним, ранее стало известно, что команду также покинул капитан Алексей Емелин.
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