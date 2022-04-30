Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Металлург Мг» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин покинул команду

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин покинул команду
Комментарии

Омский «Авангард» сообщил о том, что защитник и капитан Алексей Емелин покинул команду. Хоккеист провёл в составе омичей четыре сезона, стал обладателем серебряных медалей чемпионата и победителем Кубка Гагарина.

В текущем сезоне Емелин провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету два гола и три передачи в 13 встречах.

Ранее Алексей также выступал за казанский «Ак Барс», «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, в текущем сезоне «Авангард» дошёл до четвертьфинала плей-офф, где уступил магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.

Отметим, что омичи – действующие обладатели Кубка Гагарина.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022