Капитан «Авангарда» Алексей Емелин покинул команду

Омский «Авангард» сообщил о том, что защитник и капитан Алексей Емелин покинул команду. Хоккеист провёл в составе омичей четыре сезона, стал обладателем серебряных медалей чемпионата и победителем Кубка Гагарина.



В текущем сезоне Емелин провёл 43 матча в регулярном чемпионате и набрал восемь очков: забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. В плей-офф на его счету два гола и три передачи в 13 встречах.

Ранее Алексей также выступал за казанский «Ак Барс», «Монреаль Канадиенс» и «Нэшвилл Предаторз».

Напомним, в текущем сезоне «Авангард» дошёл до четвертьфинала плей-офф, где уступил магнитогорскому «Металлургу» в семи матчах.

Отметим, что омичи – действующие обладатели Кубка Гагарина.