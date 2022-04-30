Четыре хоккеиста покинули «Автомобилист», ещё два — молодёжную команду

В связи с истечением срока действия контрактов «Автомобилист» покинули четыре хоккеиста – Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и Яков Рылов.



Канадский нападающий Райан Спунер набрал 34 (11+23) очка в 45 матчах прошлого сезона. На счету Сергея Шумакова 25 очков (10+15) в 38 матчах текущего сезона.



Станислав Бочаров отметился 20 очками в 20 играх нынешнего чемпионата; а у Якова Рылова в текущем чемпионате пять очков (2+3) в 19 матчах.



Клуб завершает сотрудничество с тремя представителями тренерского штаба главной команды. Покидают «Автомобилист» тренеры Герман Титов, Игорь Уланов и Константин Власов.



Также покинули систему «Автомобилиста» нападающие Данила Охов и Антон Чуфаров, выступавшие в МХЛ в составе «Авто».