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Четыре хоккеиста покинули «Автомобилист», ещё два — молодёжную команду

Четыре хоккеиста покинули «Автомобилист», ещё два — молодёжную команду
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В связи с истечением срока действия контрактов «Автомобилист» покинули четыре хоккеиста – Райан Спунер, Сергей Шумаков, Станислав Бочаров и Яков Рылов.

Канадский нападающий Райан Спунер набрал 34 (11+23) очка в 45 матчах прошлого сезона. На счету Сергея Шумакова 25 очков (10+15) в 38 матчах текущего сезона.

Станислав Бочаров отметился 20 очками в 20 играх нынешнего чемпионата; а у Якова Рылова в текущем чемпионате пять очков (2+3) в 19 матчах.

Клуб завершает сотрудничество с тремя представителями тренерского штаба главной команды. Покидают «Автомобилист» тренеры Герман Титов, Игорь Уланов и Константин Власов.

Также покинули систему «Автомобилиста» нападающие Данила Охов и Антон Чуфаров, выступавшие в МХЛ в составе «Авто».

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