Морозов: у Попова травма, он лежит у доктора, сейчас ему пытаются помочь

Президент Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов прокомментировал завоевание ЦСКА Кубка Гагарина. Москвичи выиграли финальную серию с «Металлургом» — 4-3.
«Не знаю, какие эмоции у ребят сейчас. Но все видели — радость, это классно. Конечно, свои эмоции… Я помню, как нам было приятно выиграть первый раз, без сил. Сейчас у меня совсем другое, у меня есть силы, я бодр. Можно на лёд выходить.
MVP и самый быстрый игрок — 41-летний Попов? Это говорит о его технике катания, наверное. Он из-за этого быстро передвигается. Ну и просто держит себя в шейпе. На опыте, на улитках. Всё за счёт опыта — средняя скорость и повышается. Но вообще он здорово провёл весь плей-офф и заслуженно получил MVP. К сожалению, не смог выйти. У него травма опять. Он лежит, даже не вышел получать медали и праздновать с командой. Смотрел с айпада, со слезами, с эмоциями. Лежит у доктора, сейчас ему пытаются помочь. Вышел с такой травмой, забил гол победный и опять травмировался. Помните, какие голы у него были с Питером? Заслуженно получил MVP. Если продолжит карьеру, буду только рад видеть в лиге таких игроков, как Попов, Зарипов, Ерёменко, Кошечкин. Вася тоже шёл на MVP. В финальной серии он побил рекорд Ильи Сорокина по продолжительности серии сухих матчей. Есть хорошие ребята в возрасте, которые в этом плей-офф показали уникальный хоккей», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 30 апреля 2022
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