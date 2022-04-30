Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игрокам ЦСКА не позволили отнести Кубок Гагарина Александру Попову

Игрокам ЦСКА не позволили отнести Кубок Гагарина Александру Попову
Комментарии

Хоккеисты ЦСКА, празднуя победу в Кубке Гагарина, захотели отнести трофей нападающему команды Александру Попову. Однако их не пустили в комнату к 41-летнему игроку.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, нападающий ЦСКА Александр Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2021/2022. 41-летний форвард стал автором победного гола в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (4:1). Всего в плей-офф Попов принял участие в 19 матчах, в которых набрал 9 (5+4) очков. Нападающий не вышел на церемонию награждения. Он получил повреждение в ходе встречи. Приз забрал капитан ЦСКА Сергей Андронов.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

Выиграй чемпионский джерси ЦСКА в нашем Telegram-канале

Новость по теме
41-летний Александр Попов стал самым ценным игроком плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022