Игрокам ЦСКА не позволили отнести Кубок Гагарина Александру Попову

Хоккеисты ЦСКА, празднуя победу в Кубке Гагарина, захотели отнести трофей нападающему команды Александру Попову. Однако их не пустили в комнату к 41-летнему игроку.

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Напомним, нападающий ЦСКА Александр Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2021/2022. 41-летний форвард стал автором победного гола в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (4:1). Всего в плей-офф Попов принял участие в 19 матчах, в которых набрал 9 (5+4) очков. Нападающий не вышел на церемонию награждения. Он получил повреждение в ходе встречи. Приз забрал капитан ЦСКА Сергей Андронов.

В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.

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