Игрокам ЦСКА не позволили отнести Кубок Гагарина Александру Попову

Хоккеисты ЦСКА, празднуя победу в Кубке Гагарина, захотели отнести трофей нападающему команды Александру Попову. Однако их не пустили в комнату к 41-летнему игроку.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, нападающий ЦСКА Александр Попов был признан самым ценным игроком плей-офф КХЛ сезона-2021/2022. 41-летний форвард стал автором победного гола в седьмом матче серии финала Кубка Гагарина с «Металлургом» (4:1). Всего в плей-офф Попов принял участие в 19 матчах, в которых набрал 9 (5+4) очков. Нападающий не вышел на церемонию награждения. Он получил повреждение в ходе встречи. Приз забрал капитан ЦСКА Сергей Андронов.
В Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
Выиграй чемпионский джерси ЦСКА в нашем Telegram-канале
- 30 апреля 2022
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:47
-
17:44
-
17:43
-
17:41
-
17:39
-
17:36
-
17:35
-
17:33
-
17:30
-
17:26
-
17:25