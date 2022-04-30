Попов: с трибун смотреть седьмые матчи невозможно. Трясёт так, что лучше выйти калекой

Нападающий ЦСКА и MVP плей-офф КХЛ Александр Попов прокомментировал победу в Кубке Гагарина.
«Седьмой матч бывает редко, поэтому к нему готовиться не нужно, все были готовы. Силы найдутся, если захочешь. Не ожидал, что признают MVP. Мне было не очень хорошо, поэтому пока я не особо понял. Все хвалят меня? Кубок выигрывает команда. Все молодцы, все красавцы. Как готовлюсь? Секрет. Как переломили серию? Не могу сказать. Когда отступать некуда, отдаёшь всё. Ребята зацепились и дальше друг за друга выиграли. Планировал, что буду играть в седьмом матче, как бы там ни было. С трибун смотреть седьмые матчи невозможно. Трясёт так, что лучше выйти калекой. Доказал, что рано уходить на пост в клубе. Подумать надо. Тяжёлая серия? У нас все были тяжёлые. В два раза старше партнёров? Мы наравне», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.
- 30 апреля 2022
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