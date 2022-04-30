Капитан «Металлурга» Яковлев: классная команда была у нас, чуть-чуть не хватило

Капитан «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал поражение в финале Кубка Гагарина с ЦСКА (1:4, 3-4).

«Хорошо начали. До гола играли очень хорошо. Лучше играли, чем ЦСКА. Но гол пропустили, сразу второй. Нельзя. Нельзя серийные голы пропускать. А мы, получается, вторую игру подряд так. Наверное, это был ключевой момент. Потом были моменты, но Федотов здорово сыграл. ЦСКА, наверное, поопытнее. Много ребят, для кого это четвёртый финал уже. У нас не было такого количества ребят с таким опытом. Где-то это сказалось. А так сезон можно занести в зачёт. Классная команда была у нас, чуть-чуть не хватило. Нюансы решают. В этих нюансах ЦСКА был сильнее.



Когда кубок уплыл из рук? Наверное, стечение обстоятельств, когда оставалось шесть минут и пропустили гол [в пятом матче]. Потом большинство было. Должны были забивать. С этого началось. Вот эти два момента.



Ощущали, что своим хоккеем пропагандировали не бей-беги, а другой хоккей? Мы получали удовольствие. Где-то заигрывались, где-то нужно было сыграть попроще, а мы играли в такой хоккей, в который мало кто сейчас уже играет. Получаешь удовольствие от такой игры.



Я договаривался с агентом, что он меня не трогает в плей-офф. Я уверен, что он со мной не договорился и никаких решений за меня не принял. Сейчас день-два, и будем общаться, созваниваться. Конечно, как местный воспитанник, капитан команды хотел бы [остаться].



Вася [Кошечкин] показал свой уровень, какой он был раньше. Жалко, что мы не смогли его поддержать и дать ему ещё одну возможность. Ругался ли, когда были ошибки в обороне? Да нет, он взрослый, он лидер. Конечно, в раздевалке он говорит, имеет слово, может что-то сказать. И статус, и возраст — его все слушаются, уважают. Но ничего лишнего он себе не позволяет.



В этом году у меня только серебряные медали — и Олимпиада, и здесь. Безусловно, буллит [в полуфинале Олимпиады] запомнится на всю жизнь. Мы играли в финале. Седьмой матч. Это тоже запомнится. Украшение плей-офф. Всё запомнится. Где-то положительные, где-то отрицательные эмоции.



Как без чемпионата мира? Такова нынешняя ситуация, таковы нынешние реалии. Адаптируемся к ним. Честно, сил нет. Очень устал в этом году и эмоционально, и физически. Очень много сил и эмоций отдал. Хочется отдохнуть уже», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.