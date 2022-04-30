Видео из чемпионской раздевалки ЦСКА

Появилось видео с празднованием игроков ЦСКА в раздевалке после победы в Кубке Гагарина.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Напомним, в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург» завершился решающий, седьмой матч финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги, в котором «Металлург» принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Таким образом, ЦСКА выиграл Кубок Гагарина.
На девятой минуте встречи Павел Карнаухов с передачи Константина Окулова вывел армейцев вперёд. Спустя всего 57 секунд Александр Попов после паса Андрея Светлакова увеличил преимущество ЦСКА. На 37-й минуте отличился уже сам Константин Окулов, сделавший счёт 3:0. За секунду до завершения второго периода Филипп Майе реализовал большинство и отыграл один гол. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Владислав Каменев.
- 30 апреля 2022
-
20:42
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:14
-
20:03
-
19:49
-
19:25
-
19:20
-
19:13
-
19:11
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:51
-
18:45
-
18:44
-
18:37
-
18:30
-
18:30
-
18:27
-
18:22
-
18:15
-
18:15
-
18:12
-
18:12
-
18:05
-
18:00
-
17:59
-
17:54
-
17:52
-
17:51
-
17:47