Агент Индрашиса: латышам запретили работать в России. Микс — законопослушный гражданин

Хоккейный агент Александр Черных, представляющий интересы известного нападающего Микса Индрашиса, рассказал о будущем своего клиента.
«Какая ситуация с Миксом? А какая может быть ситуация? Европа. Он же латыш, им запретили на днях работать в России. Индрашис — законопослушный гражданин.
Что будет с «Адмиралом»? На днях звонил Вадим Аверкин, сказал, что он генеральный менеджер, а Леонид Тамбиев — главный тренер, и у них все полномочия. Больше никого нет. Так что если «Адмирал» будет заинтересован в наших игроках, то мы пойдём с ними на переговоры. Мы готовы к диалогу, как и со всеми клубами. Правда, «Куньлунь» вот на связь не выходит. Пока мы не понимаем, как они будут комплектоваться, какой бюджет, где они будут играть», — сказал Черных в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Павлу Панышеву и Сергею Емельянову.
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