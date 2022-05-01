Владислав Третьяк объяснил решение провести матчи сборной России в Туле

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал решение провести товарищеский матч между Россией и Беларусью в Туле.
«Почему выбрали Тулу для проведения матча сборной России? Потому что здесь губернатор любит и развивает хоккей, здесь новый стадион. А вообще у нас сейчас такой план в ФХР, чтобы как можно больше показать сборную всем регионам России – это и Омск, и Новосибирск, и Казань. Во время брейков в сезоне мы постараемся, чтобы сборная играла против лучших команд.
Мы хотим, чтобы наши любители хоккея видели сборную не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других регионах. Поэтому очень важно, что сегодня мы играем в Туле. Популяризация хоккея – это очень важно для нас. И в Туле всё организовано на высшем уровне», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 1 мая 2022
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