Россия сыграет с Беларусью в Туле. Почему эти матчи важны для сборной

1 и 2 мая в Туле пройдут матчи между Россией и Беларусью. Понятно, что эти игры – ни в коей мере не альтернатива чемпионату мира. Но отлучение двух сборных от мирового хоккея – не повод для бездействия. И решение сыграть друг с другом напрашивалось само собой. Как и любая команда, сборная – живой организм, для которого простой равносилен гибели. Это касается сборных всех возрастов.

Нельзя прерывать налаженный процесс, и тех парней, которые должны были по окончании сезона ехать в национальные команды, нельзя лишать этой возможности. Со всем уважением к белорусам, но сейчас для нас не особенно важно, кто соперник. А дебютантам сборной – особенно. Им важен сам факт вызова. Поэтому и есть в новом календаре ФХР и турнир в Санкт-Петербурге, и Кубок Чёрного моря в Сочи, и июньский «Кубок Сириуса» для команд U16 и U17.

Но вернёмся к главной команде. Рано или поздно всё, что не касается хоккея напрямую, придёт в норму. Не может не прийти. До этого момента важно сохранить систему национальных сборных. Лестницу, по которой молодые таланты поднимаются к вершине. За последние годы национальная сборная России стала не просто командой, участвующей в различных турнирах и собирающейся только ради них. Это уже гораздо больше. Это система подготовки, кардинально отличающаяся от тех, которые есть в клубах. Ситуация вынуждает переходить в другой режим. Но как только появится возможность снова включить полную мощность, это надо будет сделать быстро. Поэтому «движок» должен быть прогрет.

Сборная России по хоккею Фото: fhr.ru

Ну а в Тулу и затем в Санкт-Петербург поедут те, кто и должен был поехать. Заслужили примерить свитер национальной команды Марат Хайруллин, Алексей Пустозёров, Данил Алалыкин, Илья Морозов и другие дебютанты.

Есть и совсем новые имена. К примеру, Максим Кровяков, новоиспечённый обладатель Кубка Харламова из «СКА-1946», лучший бомбардир плей-офф МХЛ, 19-летний голкипер казанского «Ирбиса» Вячеслав Пекса, сыгравший больше всех матчей на ноль в регулярке МХЛ прошедшего сезона. Сюда же можно добавить московских армейцев Максима Кирилейченко и Егора Кузьминова, питерцев Матвея Кабуша и Никиту Смирнова.

Есть в этой команде и своя суперзвезда. Тула пойдёт не только на сборную. Она пойдёт на Матвея Мичкова. Как упустить шанс увидеть живьём человека, который побил рекорд, державшийся с советских времён, самого молодого автора гола в истории главной сборной? И какого гола! Наверняка и в Туле все стояли на ушах, пересматривая, как Матвей укладывает шайбу лакроссом за спину шведского вратаря на Кубке Карьяла. А вдруг и тут повторит?

Вообще, провести игры именно в Туле – оптимальное решение. Новенький, открытый в 2020 году дворец, в котором базируется и играет «Академия Михайлова» в МХЛ, — то, что надо. Когда ещё сюда приедет сборная России? Для города, для региона эти матчи – важнейшее событие. Есть большие сомнения в том, что в Москве эти игры собрали бы приличествующую главной команде аудиторию. И дело тут даже не в составе, хотя и в нём тоже. 1 и 2 мая – самые «дачные» дни. Соберись первого числа команда из игроков, бившихся в седьмом матче за Кубок Гагарина (предположим такое чудо), и она бы играла при полупустых трибунах «Мегаспорта» или «ЦСКА-Арены». А это нехорошо. В Туле же все 3300 мест наверняка будут заполнены.

Максим Третьяк Фото: fhr.ru

Стоит сказать и о тренерском штабе сборной. Главным будет Сергей Зубов, но куда интереснее то, что в штаб вошёл и Андрей Разин. Для главного тренера «Северстали», успевшего поработать в четырёх командах КХЛ, это будет дебют в сборной. В ноябре 2021 года Разина привлекли к работе тренерского штаба в качестве консультанта, и вот – гораздо более привычная для него роль, на скамейке.

Что можно сказать о соперниках россиян? Белорусы тоже везут молодёжь, большая часть игроков выступает в местных клубах, самый именитый и возрастной в этой команде – нападающий «Северстали» Владислав Кодола. В общем, и этим парням есть что доказывать, они получают неплохой шанс заявить о себе.

Но можно только повторить, что в нынешней ситуации соперник для российской команды вряд ли важен. Важно продолжать играть, выходить на лёд хоккеистам в свитерах сборной.