Сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Беларуси

Сборная России по хоккею обыграла команду Беларуси в товарищеском матче со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). Встреча прошла в Туле на стадионе «Ледовый дворец».



В составе сборной России отличились нападающие Марат Хайруллин (дубль), Никита Тертышный, Фёдор Свечков, а также шайбу забросил Дмитрий Николаев — голкипер российской команды. У Беларуси отметились форварды Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.



Следующий матч между командами состоится завтра, 2 мая, в Туле. Стартовое вбрасывание — в 16:00 по московскому времени.



Напомним, обе команды пропустят чемпионат мира по хоккею 2022 года из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить российские и белорусские национальные и клубные команды от соревнований в 2022 году.