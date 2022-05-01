Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Беларуси

Сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Беларуси
Комментарии

Сборная России по хоккею обыграла команду Беларуси в товарищеском матче со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). Встреча прошла в Туле на стадионе «Ледовый дворец».

В составе сборной России отличились нападающие Марат Хайруллин (дубль), Никита Тертышный, Фёдор Свечков, а также шайбу забросил Дмитрий Николаев — голкипер российской команды. У Беларуси отметились форварды Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.

Следующий матч между командами состоится завтра, 2 мая, в Туле. Стартовое вбрасывание — в 16:00 по московскому времени.

Напомним, обе команды пропустят чемпионат мира по хоккею 2022 года из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить российские и белорусские национальные и клубные команды от соревнований в 2022 году.

Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Беларусь
1:0 Тертышный (Савиков, Хайруллин) – 05:58 (5x5)   1:1 Чезганов (Ерёменко, Кодола) – 23:46 (5x4)   2:1 Хайруллин (Мисюль, Чибриков) – 24:41 (5x5)   2:2 Сотишвили (Литвинов, Игнатенко) – 32:56 (5x5)   3:2 Свечков – 50:19 (5x5)   4:2 Николаев – 57:56 (en)   5:2 Хайруллин (Башкиров) – 58:57 (en)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022