Сборная России по хоккею обыграла в товарищеском матче команду Беларуси
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Сборная России по хоккею обыграла команду Беларуси в товарищеском матче со счётом 5:2 (1:0, 1:2, 3:0). Встреча прошла в Туле на стадионе «Ледовый дворец».
В составе сборной России отличились нападающие Марат Хайруллин (дубль), Никита Тертышный, Фёдор Свечков, а также шайбу забросил Дмитрий Николаев — голкипер российской команды. У Беларуси отметились форварды Егор Чезганов и Даниил Сотишвили.
Следующий матч между командами состоится завтра, 2 мая, в Туле. Стартовое вбрасывание — в 16:00 по московскому времени.
Напомним, обе команды пропустят чемпионат мира по хоккею 2022 года из-за решения Международной федерации хоккея (ИИХФ) отстранить российские и белорусские национальные и клубные команды от соревнований в 2022 году.
Товарищеские матчи (сборные). Товарищеские матчи
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК
Россия
Окончен
5 : 2
Беларусь
1:0 Тертышный (Савиков, Хайруллин) – 05:58 (5x5) 1:1 Чезганов (Ерёменко, Кодола) – 23:46 (5x4) 2:1 Хайруллин (Мисюль, Чибриков) – 24:41 (5x5) 2:2 Сотишвили (Литвинов, Игнатенко) – 32:56 (5x5) 3:2 Свечков – 50:19 (5x5) 4:2 Николаев – 57:56 (en) 5:2 Хайруллин (Башкиров) – 58:57 (en)
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