Орлов: Овечкин нужен нам как капитан, как лидер, как наш бомбардир

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов оценил значимость соотечественника Александра Овечкина в команде.
«Очевидно, что он наш лучший бомбардир в лиге, а голы важны, Вы можете видеть, что в последних трёх играх мы мало забивали. Конечно, он нужен нам как капитан, как лидер, как наш бомбардир, нам нужны все. Все здоровы прямо сейчас и это хорошо», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.
В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провёл 77 матчей, в которых забил 50 голов и сделал 40 результативных передач.
Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.
В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.
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