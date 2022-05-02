Орлов: Овечкин нужен нам как капитан, как лидер, как наш бомбардир

Российский защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов оценил значимость соотечественника Александра Овечкина в команде.

«Очевидно, что он наш лучший бомбардир в лиге, а голы важны, Вы можете видеть, что в последних трёх играх мы мало забивали. Конечно, он нужен нам как капитан, как лидер, как наш бомбардир, нам нужны все. Все здоровы прямо сейчас и это хорошо», — приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ.

В регулярном чемпионате НХЛ Овечкин провёл 77 матчей, в которых забил 50 голов и сделал 40 результативных передач.

Напомним, Овечкин получил травму 25 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:4 Б) после подножки от голкипера Эрика Челльгрена и столкновения с бортом. Овечкин не смог продолжить встречу и покинул площадку.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» сыграет с «Флоридой Пантерз». Первая встреча запланирована на ночь с 3 на 4 мая мск.