КХЛ определила лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина

Комиссия по определению лучших хоккеистов чемпионата КХЛ назвала лучших игроков финальной серии Кубка Гагарина – 2022. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.



Лучшим вратарём в пятый раз по итогам раунда плей-офф признан Василий Кошечкин («Металлург»), одержавший три победы в семи матчах. По его воротам было нанесено 212 бросков, из которых он отразил 93,4%. Коэффициент надёжности составил 1,98. Кошечкин сыграл два матча на ноль, а его сухая серия (156 минут и 34 секунды) стала рекордной для финалов Кубка Гагарина. Кошечкин стал первым вратарём, пять раз признававшимся лучшим по итогам раунда плей-офф.



Лучшим защитником во второй раз по итогам раунда плей-офф признан Никита Нестеров (ЦСКА), набравший четыре (1+3) очка в семи матчах. Нестеров завершил всего один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также девять силовых приёмов и восемь заблокированных бросков. Среднее игровое время – 24 минуты и 57 секунд.



Лучшим нападающим впервые в карьере по итогам раунда плей-офф признан Филипп Майе («Металлург»), набравший шесть (2+4) очков в семи матчах. Майе совершил два силовых приёма, заблокировал три броска и один раз заработал удаление для своей команды.



Лучшим новичком впервые в карьере признан Тахир Мингачёв (ЦСКА), сыгравший в шести матчах финала при среднем игровом времени 6 минут и 54 секунды. На его счету пять силовых приёмов, один заблокированный бросок и одно заработанное для команды удаление.