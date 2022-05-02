«Сочи» подписал контракт с российским форвардом, родившимся в Канаде
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Хоккейный клуб «Сочи» подписал двусторонний контракт с нападающим Сергеем Поповым. Соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года.
22-летний форвард родился в Канаде, выступал на протяжении четырёх сезонов в OHL.
В минувшем сезоне Сергей Попов впервые в карьере отправился в Европу и сыграл во втором по силе дивизионе Финляндии за клуб «Пелиитат». Попов стал вторым бомбардиром команды по итогам сезона.
На его счету 36 очков в 52 матчах регулярного чемпионата: 21 гол и 15 результативных передач. А также он набрал 16 баллов в 10 играх плей-офф: забросил семь шайб и отдал девять передач. По итогам сезона клуб занял второе место.
Сочинцы в минувшем чемпионате заняли 11-е место в таблице Западной конференции и не вышли в плей-офф.
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