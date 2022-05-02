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«Автомобилист» отдал в аренду «Нефтехимику» сына главного тренера нижнекамцев

«Автомобилист» отдал в аренду «Нефтехимику» сына главного тренера нижнекамцев
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Защитник системы «Автомобилиста» Владислав Леонтьев заключил новый контракт с екатеринбургским клубом. Двустороннее соглашение действует до 30 апреля 2024 года. При этом новый сезон 21-летний хоккеист проведёт в аренде в составе нижнекамского «Нефтехимика». Отметим, что главным тренером нижнекамцев является отец хоккеиста Олег Леонтьев.

Владислав Леонтьев выступает в системе «Автомобилиста» начиная с сезона-2017/2018, когда он пополнил состав «Авто». На протяжении трёх последних лет защитник являлся основным игроком команды «Горняк», выступающей в ВХЛ.

В сезоне-2021/2022 он сыграл за команду 49 матчей в регулярном чемпионате ВХЛ и набрал 12 (7+5) очков, также на его счету 10 игр в плей-офф и 5 (2+3) баллов за результативность.

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