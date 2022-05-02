Вудкрофт рассказал о пользе от товарищеских матчей со сборной России

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт прокомментировал поражение в товарищеском матче с Россией (2:3, ОТ).
«Шарангович и Колячонок усилили бы нас? Белорусский хоккей, как мне кажется, находится на правильном пути развития. Вы упомянули ребят, которые выступают в НХЛ, и если они были бы в команде, то значительно усилили нашу сборную. То же самое я могу сказать и о российской команде, если бы игроки из НХЛ сумели присоединиться к ней.
Мы немного медленно начали, как мне кажется. Возможно, осторожничали перед теми скоростями, которые показывал соперник, слишком много давали им пространства в средней зоне, и это привело к двум пропущенным шайбам. Мы в перерыве поговорили о том, как следует перевернуть игру, и в третьем периоде это нам удалось сравнять счет, но допущенная ошибка, привела к итоговому результату. Тем не менее я доволен тем, как команда сумела собраться и вернуться в игру, уступая в счёте.
Проведение таких игр — это возможность заняться развитием новых игроков, открыть новое поколение, протестировать молодых неопытных ребят на фоне заявивших о себе россиян. Культура игры, которую мы сейчас прививаем, основана на скорости, технической обученности игроков, и вы видите, что мы способны играть на равных, вытаскивать игры», — передаёт слова Телегина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 2 мая 2022
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