Капитан «Миннесоты» совершил грязный поступок, ударив Бучневича сзади по ногам клюшкой
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«Сент-Луис Блюз» обыграл «Миннесоту Уайлд» в первом матче 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Сент-Поле на стадионе «Эксел Энерджи-центр» и завершилась разгромной победой гостей со счётом 4:0.
В одном из эпизодов в концовке матча капитан «Миннесоты» Джаред Сперджен ударил клюшкой сзади по ногам российскому форварду «Сент-Луиса» Павлу Бучневичу, после чего был удалён на две минуты. Видео с моментом можно посмотреть по ссылке.
Напомним, в составе «Сент-Луиса» хет-триком отметился канадский нападающий Дэвид Перрон, ещё одну шайбу забросил Райан О'Райлли.
Следующий матч между командами состоится опять в Сент-Поле в ночь на четверг, 5 мая, начало — в 4:30 по московскому времени.
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