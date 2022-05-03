«Трактор» подписал контракт с экс-форвардом «Салавата» Хохряковым
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«Трактор» в своём телеграм-канале объявил о переходе нападающего Петра Хохрякова.
Отмечается, что контракт с форвардом заключён сроком на два года.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев». На его счету 37 матчей в регулярке, в которых он набрал 7 (3+4) баллов при полезности «+4». В плей-офф Хохряков сыграл в 11 играх, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи при общей полезности «-3».
Также в КХЛ он выступал за СКА и «Авангард», став обладателем Кубка Гагарина — 2015 вместе с армейским клубом.
Напомним, «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина 2022 года, уступив в серии «Металлургу» (1-4).
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