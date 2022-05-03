Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» подписал контракт с экс-форвардом «Салавата» Хохряковым

«Трактор» подписал контракт с экс-форвардом «Салавата» Хохряковым
Комментарии

«Трактор» в своём телеграм-канале объявил о переходе нападающего Петра Хохрякова.

Отмечается, что контракт с форвардом заключён сроком на два года.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний форвард выступал за уфимский «Салават Юлаев». На его счету 37 матчей в регулярке, в которых он набрал 7 (3+4) баллов при полезности «+4». В плей-офф Хохряков сыграл в 11 играх, забросив одну шайбу и отдав три голевые передачи при общей полезности «-3».

Также в КХЛ он выступал за СКА и «Авангард», став обладателем Кубка Гагарина — 2015 вместе с армейским клубом.

Напомним, «Трактор» дошёл до финала Восточной конференции в розыгрыше Кубка Гагарина 2022 года, уступив в серии «Металлургу» (1-4).

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022