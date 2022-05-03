Захаркин намерен продолжить работу в чемпионате Германии

Экс-тренер сборной России, ЦСКА, СКА и «Салавата Юлаева» Игорь Захаркин рассказал, что планирует остаться в немецком клубе «Крефельд», которым он руководил в этом сезоне.



«Я думаю, что просто обязан остаться в этой команде, помочь клубу провести работу по развитию – это то, для чего меня в принципе и приглашали. Стать хорошей базовой командой в немецкой лиге. И на этой основе мечтать о лидерстве, об игре в финалах, о чемпионстве. Идёт процесс строительства команды, и я очень рад, что развиваются все – и Сергей [Савельев, генеральный менеджер «Крефельда»], и игроки, и я», — сказал Захаркин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Бульчуком.



Напомним, «Крефельд» впервые за 31 год вылетел во второй немецкий дивизион.