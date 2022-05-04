Бочаров: мотивация с подписанием вратаря казалась странной. Можно было просто поговорить

Голкипер «Локомотива» Иван Бочаров рассказал о проблемах, с которыми столкнулся в ходе выступления за московское «Динамо».
«Последние два сезона «Динамо» пыталось меня мотивировать подписанием какого-то вратаря (смеётся). Это казалось мне странным, когда можно было просто поговорить по душам, но этого разговора не было. Да, в какой-то момент нас с Александром Ерёменко это подстёгивало, и даже было улучшение результата, но потом ситуация возвращалась на круги своя – и мы с ним продолжали играть. Проблема игры в плей-офф лежала в области психологии. Где-то я не справлялся с ответственностью, которая на мне лежала», — сказал Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Напомним, что в ходе сезона-2020/2021 московское «Динамо» заключило контракт с голкипером Эмилем Гариповым, а в минувшем сезоне бело-голубые в октябре подписали белорусского вратаря Ивана Кульбакова.
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