Гол Малкина на 106-й минуте принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.



Хозяева открыли счёт на девятой минуте. Адам Фокс сумел записать своё имя в протокол. На 24-й минуте Эндрю Копп удвоил преимущество своей команды. Спустя минуту Джейк Гюнцель отыграл одну шайбу. А на 32-й минуте Гюнцель оформил дубль, что позволило его команде сравнять счёт.



На 38-й минуте встречи Крис Крайдер вывел хозяев снова вперёд. Но через минуту гол Брайана Раста с передачи российского нападающего Евгения Малкина установил на табло ничейный результат. Только на 106-й минуте матча Малкин решил исход встречи.