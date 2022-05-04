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Гол Малкина на 106-й минуте принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс»

Гол Малкина на 106-й минуте принёс «Питтсбургу» победу над «Рейнджерс»
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В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» состоялся первый матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в которой «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Хозяева открыли счёт на девятой минуте. Адам Фокс сумел записать своё имя в протокол. На 24-й минуте Эндрю Копп удвоил преимущество своей команды. Спустя минуту Джейк Гюнцель отыграл одну шайбу. А на 32-й минуте Гюнцель оформил дубль, что позволило его команде сравнять счёт.

На 38-й минуте встречи Крис Крайдер вывел хозяев снова вперёд. Но через минуту гол Брайана Раста с передачи российского нападающего Евгения Малкина установил на табло ничейный результат. Только на 106-й минуте матча Малкин решил исход встречи.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 1-й матч
04 мая 2022, среда. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
ОТ
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Фокс (Зибанеджад, Крайдер) – 09:19 (5x4)   2:0 Копп (Строум, Труба) – 23:08 (5x5)   2:1 Гюнцель (Кросби, Раст) – 24:32 (5x5)   2:2 Гюнцель (Кросби, Раст) – 31:47 (5x5)   3:2 Крайдер (Зибанеджад) – 37:07 (4x5)   3:3 Раст (Малкин, Летанг) – 38:30 (5x3)   3:4 Малкин (Марино, Капанен) – 105:58 (5x5)
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