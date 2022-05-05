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3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»
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«Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции. Победу одержали гости со счётом 5:3.

Счёт был открыт под занавес первого периода. Виктор Хедман отличился с передачи Алекса Киллорна, тем самым позволив «Тампе» забросить первую шайбу. Кори Перри (Хедман ассист) на 23-й минуте удвоил преимущество американской команды. На 28-й минуте Майкл Бантинг с передач Митчелла Марнера и Остона Мэттьюса нивелировал отставание «Торонто». Далее шайбы Никиты Кучерова (Стивен Стэмкос и Хедман — ассисты), Брэндона Хагеля (Ник Пол и Кучеров — голевые передачи) и Брейдона Поинта (ассистировали Кучеров и Хедман) помогли гостям разгромно повести в матче. Нападающий «Торонто» Марнер с передач Джейка Маззина и Мэттьюса на 52-й минуте сделал счёт 2:5. Конечный результат установил игрок канадцев Александр Керфут с помощью ассиста Ти Джей Броди.

Таким образом, счёт в серии стал 1:1. Следующая игра между командами пройдёт в Тампе, 7 мая в 02:30 мск.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
05 мая 2022, четверг. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Киллорн) – 19:57 (5x4)   0:2 Перри (Хедман) – 22:21 (5x5)   1:2 Бантинг (Марнер, Мэттьюс) – 27:47 (5x5)   1:3 Кучеров (Хедман, Стэмкос) – 29:57 (5x4)   1:4 Хагель (Пол, Кучеров) – 41:33 (5x5)   1:5 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 45:38 (5x4)   2:5 Марнер (Маззин, Мэттьюс) – 51:53 (5x5)   3:5 Керфут (Броди) – 55:43 (4x5)
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