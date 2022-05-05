3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Торонто»

«Торонто Мэйпл Лифс» на стадионе «Скоттиабанк-Арена» в Торонто (Канада) принимал «Тампу-Бэй Лайтнинг» во втором матче четвертьфинала плей-офф Восточной конференции. Победу одержали гости со счётом 5:3.
Счёт был открыт под занавес первого периода. Виктор Хедман отличился с передачи Алекса Киллорна, тем самым позволив «Тампе» забросить первую шайбу. Кори Перри (Хедман ассист) на 23-й минуте удвоил преимущество американской команды. На 28-й минуте Майкл Бантинг с передач Митчелла Марнера и Остона Мэттьюса нивелировал отставание «Торонто». Далее шайбы Никиты Кучерова (Стивен Стэмкос и Хедман — ассисты), Брэндона Хагеля (Ник Пол и Кучеров — голевые передачи) и Брейдона Поинта (ассистировали Кучеров и Хедман) помогли гостям разгромно повести в матче. Нападающий «Торонто» Марнер с передач Джейка Маззина и Мэттьюса на 52-й минуте сделал счёт 2:5. Конечный результат установил игрок канадцев Александр Керфут с помощью ассиста Ти Джей Броди.
Таким образом, счёт в серии стал 1:1. Следующая игра между командами пройдёт в Тампе, 7 мая в 02:30 мск.
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