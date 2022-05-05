Голкипер Александр Шарыченков вернулся в ЦСКА и подписал двухлетний контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт армейцев.
30-летний хоккеист уже выступал за красно-синих в сезоне-2020/2021, выиграв с командой Кубок Континента и серебряную медаль чемпионата России.
В 36 матчах того сезона он одержал 18 побед, отразив 91,5% бросков и дважды сыграв на ноль.
Минувший сезон голкипер провёл в «Салавате Юлаеве», где сыграл в 17 встречах регулярного чемпионата и 10 матчах плей-офф. Отметим, в плей-офф на счету вратаря один шат-аут.
По итогам прошлого сезона ЦСКА занял третье место в таблице Западной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала и одержал победу над магнитогорским «Металлургом». Красно-синие уступали 1-3 в серии, но выиграли 4-3.
- 5 мая 2022
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