НХЛ оштрафовала Маршана на $ 5 тыс. за удар клюшкой по российскому голкиперу Кочеткову
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Нападающий «Бостон Брюинз» Брэд Маршан оштрафован на $ 5 тыс. за удар клюшкой по российскому голкиперу «Каролины Харрикейнз» Петру Кочеткову, сообщает твиттер-аккаунт Департамента безопасности игроков НХЛ.
Инцидент произошёл за две минуты до конца второго периода матча (5:2, «Каролина»). Кочетков поймал шайбу в ловушку после наброса от Маршана при входе в зону, после чего хотел быстро продолжить игру, отдав шайбу партнёру, однако Брэд решил помешать этому, коснувшись клюшкой спины голкипера. После этого между ними завязалась словесная перепалка на глазах у одного из арбитров встречи, далее Пётр оттолкнул нападающего рукой, а тот ответил ему ударом клюшкой по амуниции.
В результате арбитры дали каждому из участников эпизода по малому штрафу.
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