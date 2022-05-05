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Итоги матчей первого игрового дня шведского этапа Еврохоккейтура

Итоги матчей первого игрового дня шведского этапа Еврохоккейтура
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Сегодня, 5 мая, состоялся первый игровой день шведского этапа Еврохоккейтура — Хоккейных игр Beijer, в рамках которого состоялось две встречи.

Финляндия — Швейцария — 2:3

Сборная Финляндии на домашней арене уступила команде Швейцарии. В составе финнов заброшенными шайбами отметились Харри Песонен и Теэму Хартикайнен, у швейцарцев — Дамьен Риа (дубль) и Кристоф Берчи.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
05 мая 2022, четверг. 19:30 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Швейцария
0:1 Риа (Мотте, Мозер) – 27:21 (5x5)   0:2 Риа (Тюркауф, Мозер) – 39:10 (5x4)   1:2 Песонен (Хартикайнен, Каски) – 40:52 (5x5)   1:3 Берчи (Амбюль, Шерве) – 44:17 (5x5)   2:3 Хартикайнен (Маннинен, Песонен) – 49:01 (5x5)

Чехия — Швеция — 2:1

Сборная Чехии оказалась сильнее шведской команды. У чехов отметились Давид Скленичка и Якуб Врана, едиственный гол в составе шведов забил Линус Карлссон.

Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
05 мая 2022, четверг. 20:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 1
Швеция
1:0 Скленичка (Странски) – 33:22 (5x5)   2:0 Врана (Странски, Крейчи) – 58:28 (5x4)   2:1 Карлссон (Бенгтссон, Пудас) – 59:41 (5x5)

Следующие матчи состоятся в субботу, 7 мая. Сборная Финляндии сыграет с командой Чехии (начало — в 13:00 мск), команда Швеции встретится с Швейцарией (17:00 мск).

Турнирная таблица Еврохоккейтура
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