Итоги матчей первого игрового дня шведского этапа Еврохоккейтура

Сегодня, 5 мая, состоялся первый игровой день шведского этапа Еврохоккейтура — Хоккейных игр Beijer, в рамках которого состоялось две встречи.



Финляндия — Швейцария — 2:3



Сборная Финляндии на домашней арене уступила команде Швейцарии. В составе финнов заброшенными шайбами отметились Харри Песонен и Теэму Хартикайнен, у швейцарцев — Дамьен Риа (дубль) и Кристоф Берчи.

Чехия — Швеция — 2:1



Сборная Чехии оказалась сильнее шведской команды. У чехов отметились Давид Скленичка и Якуб Врана, едиственный гол в составе шведов забил Линус Карлссон.

Следующие матчи состоятся в субботу, 7 мая. Сборная Финляндии сыграет с командой Чехии (начало — в 13:00 мск), команда Швеции встретится с Швейцарией (17:00 мск).