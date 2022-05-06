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«Вашингтон» уступил «Флориде», у Овечкина – голевая

«Вашингтон» уступил «Флориде», у Овечкина – голевая
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Завершился второй матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла в Санрайзе (США) на стадионе «Эф-Эл-Эй Лайв-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

За гостей единственный гол забил Никлас Бекстрём с передачи российского нападающего Александра Овечкина. За хозяев же забивали Аарон Экблад, Александр Барков, Мэйсон Марчмент, Антон Лунделль и Картер Вераге.

Первая игра завершилась победой «Вашингтона» — 4:2. В том матче Овечкин отметился результативной передачей на Евгения Кузнецова.

Таким образом, теперь на счету Овечкина 137 (71+66) результативных действий в 143 встречах за карьеру в Кубке Стэнли.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
06 мая 2022, пятница. 02:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Экблад (Барков) – 16:20 (5x5)   2:0 Барков (Юбердо, Дюклер) – 17:58 (5x5)   2:1 Бекстрём (Овечкин, Карлсон) – 22:44 (5x4)   3:1 Марчмент (Монтур, Жиру) – 23:11 (5x5)   4:1 Лунделль (Райнхарт, Вераге) – 35:24 (5x5)   5:1 Вераге (Гудас, Форслинг) – 37:32 (5x5)
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