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Беттмэн: нам нравится нынешний вид плей-офф НХЛ. Выиграть Кубок Стэнли — сложнее всего

Беттмэн: нам нравится нынешний вид плей-офф НХЛ. Выиграть Кубок Стэнли — сложнее всего
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Комиссионер Национальной хоккейной лиги Гэри Бэттмен прокомментировал идею расширения плей-офф.

«Причина, по которой плей-офф хорош в нынешнем виде, заключается в том, что регулярный сезон и плей-офф значимы. Возможность участия половины команд в Кубке Стэнли – это правильный баланс, это создаёт отличную конкуренцию на протяжении всего регулярного сезона. Это делает игры более значимыми, нет ничего лучше нашего плей-офф. Кубок Стэнли выиграть сложнее всего, ни в одном виде спорта нет ничего лучше нашего первого раунда.

Мне нравится тот факт, что люди так увлечены игрой, что всегда ведутся споры о том, что мы можем изменить. При определённых обстоятельствах перемены могут иметь смысл, но сейчас нам нравится нынешний вид турнира», – приводит слова Беттмэна TSN.

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