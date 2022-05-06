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Защитник Максим Гончаров продлит контракт с «Сибирью»

Защитник Максим Гончаров продлит контракт с «Сибирью»
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Как стало известно «Чемпионату», защитник Максим Гончаров продлит контракт с «Сибирью» на один сезон, стороны близки к подписанию нового соглашения.

В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 32-летний игрок провёл 11 матчей в регулярном чемпионате и отдал одну результативную передачу. 10 из этих матчей он сыграл за омский «Авангард», одну встречу — за «Сибирь», в которой он оказался в декабре 2021 года.

Всего в активе хоккеиста 427 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ, в которых он набрал 91 очко: забросил 30 шайб и отдал 61 результативную передачу. Также он провёл 73 матча в розыгрыше Кубка Гагарина, заработав 7 (4+3) баллов.

В прошедшей регулярке новосибирцы заняли шестое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф-2022, где в первом раунде уступили уфимскому «Салавату Юлаеву» в пяти матчах.

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