И. Воробьёв: у меня были другие предложения, но в плей-офф. Даже не стал их рассматривать
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Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал продление контракта с магнитогорской командой.
«Несколько дней назад мне позвонил президент клуба Виктор Филиппович Рашников — всё обговорили, прошли по всем деталям, я дал ответы на его вопросы. Дальше переговорами занимался агент. Благодарен клубу и президенту «Магнитки».
Другие предложения были, но во время плей-офф. Я даже не стал их рассматривать, потому что не смог бы смотреть ребятам в глаза. После плей-офф мы уже плотно разговаривали с «Металлургом», в любом случае моим приоритетом было остаться здесь», — сказал Воробьёв в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Елене Кузнецовой.
Прочитать полное интервью с наставником «Металлурга» можно будет завтра, 7 мая.
Новость по темеИлья Воробьёв подписал новый контракт с «Металлургом»
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