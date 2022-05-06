Лучшими игроками матча Россия — Беларусь на St. Petersburg Cup стали Колосов и Сафонов

Национальная сборная России по хоккею одержала победу во втором матче на St. Petersburg Cup с командой Беларуси со счётом 3:0 (3:0, 0:0, 0:0). Встреча прошла на стадионе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге.

Лучшими игроками матча стали голкипер белорусской сборной Алексей Колосов и нападающий российской команды Илья Сафонов, отдавший одну результативную передачу.

Напомним, в турнире также участвует молодёжная сборная России. Завтра, 7 мая, белорусская команда сыграет с российской молодёжкой. Стартовое вбрасывание — в 16:00 по московскому времени. В первом матче турнира взрослая сборная России обыграла молодёжку со счётом 4:2. В составе главной российской команды заброшенными шайбами отметились нападающие Никита Чибриков, Марат Хуснутдинов, Никита Тертышный и Максим Кровяков. У молодёжки голы забили Матвей Аверочкин и Владимир Грудинин.