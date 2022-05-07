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Карандин: не будет реформы в судейском корпусе — не будет прогресса у российского хоккея

Карандин: не будет реформы в судейском корпусе — не будет прогресса у российского хоккея
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Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением об уровне судейства в КХЛ.

«В своём итоговом интервью Алексей Анисимов с оптимизмом подвёл итоги сезона и поставил себе и своим подопечным твёрдую «четвёрку»? Уже говорил о том, что в нашем сообществе многие относятся к главному арбитру как к персонажу «Смехопанорамы», он ярко ведёт судейское шоу на ТВ, это его конёк. Вот и над последним интервью посмеялся — как говорится, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Хотя и снизил себе оценку на один балл, придумав какой-то осенний кризис в судействе.

На мой взгляд, всё наоборот — в регулярке судейство было нормальным, провал пошёл в плей-офф, о чём говорили многие специалисты, а также тренеры — несмотря на драконовские штрафы. Но руководство судейского корпуса, похоже, этого не услышало. Значит, проблем будет ещё больше.

Анисимов сказал, что в плей-офф в Европе хоккей как раз более грязный, чем в КХЛ? Этот момент из интервью больше всего повеселил и заставил задуматься об адекватности.

Посмотрите плей-офф, например, в Швеции, насколько там играют чисто, на контроле шайбы. Это заслуга в том числе и арбитров. Потом те же шведы приезжают на мировые турниры и играют в наш, отечественный, комбинационный хоккей. А сборная России, приученная к мелкому фолу, едет на Олимпиаду и от шайбы отказывается, пуляя её по бортам. Так это не удивительно: такой примитивный хоккей процветает в КХЛ именно «благодаря» судейству!

Поэтому ещё раз призываю обратить внимание на ситуацию в судейском корпусе. Не будет реформы в арбитраже — не будет прогресса у российского хоккея», — цитирует Карандина Russia-Hockey.ru.

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