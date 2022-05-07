Форвард «Ванкувера» Подколзин рассказал, какой игрок НХЛ впечатлил его больше всего

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Василий Подколзин подвёл итоги первого для себя сезона в НХЛ.



«Конечно, я устал. Потому что в России не так много игр. Наверное, темп НХЛ, и вообще темп, который здесь, он немного повыше, я имею в виду расписание, игры и так далее. Если бы все шайбы залетали, прилично было бы на самом деле. Штук 30 было бы на самом деле, если бы всё залетало. К сожалению, так не бывает, но мы будем работать над этим. Но в принципе, уже знаю над чем работать и как работать. Думаю, что в следующем сезоне будет только лучше.



Самый ценный момент сезона? Моментов было много, как положительных, так и не приятных, скажем так. Но почему-то у меня в голове сидит мой второй гол в НХЛ, когда я забил «Рейнджерс», забил Шестёркину. И это было на своей арене, то есть первый гол на домашней арене. Вот эти секунды, буквально 5 секунд с того момента как я забил, и когда взорвался стадион просто, там получается я сравнял, и мы выиграли в овертайме. Я прямо не знаю почему, хоть это было в начале сезона, очень хорошо запомнил. Ну а так много было моментов приятных и прикольных. Всё в новинку для меня, поэтому так. Думаю, что такие большие и приятные моменты ещё будут впереди.



Кто больше всех впечатлил в НХЛ? Много хороших игроков, это НХЛ, тут самые лучшие. Есть Макдэвид, есть Кросби. Но для меня, против кого тяжелее всего играть — это Мэттьюс. Я под него очень часто попадал, когда мы против них играли, под смены я имею в виду его. Первый раз такое видел. Человек, у которого золотые руки, и при этом он своим телом максимально рационально управляет. И при этом он очень быстрый. Он в порядке», — сказал Подколзин в эфире телеграм-канала «ЧЕРКАС АТЛАНТ».