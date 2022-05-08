Сборная Швеции одержала победу в Еврохоккейтуре сезона-2021/2022
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Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в рамках домашнего этапа Евротура — Хоккейные игры Beijer — со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Фриберг, Юаким Нордстрём, Йоэль Келльман и Эмиль Бемстрём. У финнов голы забили Сакари Маннинен (дубль) и Харри Песонен.
Сборная Швеции стала победителем Евротура сезона-2021/2022, набрав 23 очка в 12 встречах. Второе место заняла Финляндия (18 очков), третья — Чехия (17). Сборная России по решению Международной федерации хоккея была отстранена от участия в Еврохоккейтуре. Российская команда завершила турнир с 13 баллами после семи сыгранных матчей.
Еврохоккейтур. Хоккейные игры Beijer
08 мая 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Швеция
Окончен
4 : 3
Финляндия
1:0 Фриберг (Келльман, Асплунд) – 00:50 (5x5) 2:0 Нордстрём (Бемстрём, Далин) – 05:01 (5x5) 2:1 Маннинен – 06:58 (4x4) 2:2 Маннинен (Хартикайнен, Песонен) – 21:23 (5x5) 3:2 Келльман (Асплунд, Экман-Ларссон) – 39:42 (5x5) 4:2 Бемстрём (Далин, Тёммернес) – 43:06 (5x4) 4:3 Песонен (Хартикайнен) – 43:18 (5x5)
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