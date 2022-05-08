Сборная Швеции одержала победу в Еврохоккейтуре сезона-2021/2022

Сборная Швеции одержала победу над командой Финляндии в рамках домашнего этапа Евротура — Хоккейные игры Beijer — со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1). Встреча прошла в Стокгольме на стадионе «Авичи-Арена».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Макс Фриберг, Юаким Нордстрём, Йоэль Келльман и Эмиль Бемстрём. У финнов голы забили Сакари Маннинен (дубль) и Харри Песонен.



Сборная Швеции стала победителем Евротура сезона-2021/2022, набрав 23 очка в 12 встречах. Второе место заняла Финляндия (18 очков), третья — Чехия (17). Сборная России по решению Международной федерации хоккея была отстранена от участия в Еврохоккейтуре. Российская команда завершила турнир с 13 баллами после семи сыгранных матчей.