Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2023 года

Венгрия и Словения подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщает официальный сайт Международной федерации хоккея (ИИХФ).



Об этом было объявлено после матча чемпионата мира во втором дивизионе — 1 А, по итогам которого право выступить на чемпионате мира — 2023 в высшем дивизионе завоевали команды Венгрии и Словении.



Венгрия и Словения оформили заявку под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений». Команды хотят воспользоваться шансом на принятие турнира, так как они не смогут стать хозяйками, если снова опустятся во второй дивизион. Окончательное решение по месту проведения будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии во время чемпионата мира — 2022.



Напомним, Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.