Основной защитник «Бостона» пропустил матч плей-офф из-за попадания в ковид-протокол
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Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой пропустил матч первого раунда плей-офф НХЛ с «Каролиной Харрикейнз» из-за попадания в ковид-протокол, сообщает TSN.
Однако отсутствие основного защитника не помешало «Бостону» сравнять счёт в серии.
В текущем сезоне Макэвой провёл 78 матчей в регулярном чемпионате и набрал 56 очков: забросил 10 шайб и 46 результативных передач. В плей-офф на его счету две результативные передачи в трёх играх.
Следующий матч команды проведут 11 мая в 2:00 мск на домашнем льду «Каролины». На данный момент счёт в серии равный – 2-2.
Напомним, в этом матче «Бостон» одержал победу со счётом 5:2, а нападающий Брэд Маршан поучаствовал во всех пяти голах: оформил дубль и сделал три результативные передачи.
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