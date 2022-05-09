Куик вышел на 1-е место в истории НХЛ среди вратарей из США по числу «сухих» матчей
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Американский голкипер «Лос-Анджелес Кингз» Джонатан Куик в матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Эдмонтон Ойлерз» (4:0) провёл свой десятый «сухой» матч в рамках розыгрышей Кубка Стэнли.
36-летний голкипер вышел на первое место по данному показателю в истории среди американских вратарей. Он превзошёл достижение Майка Рихтера, на счету которого было девять «сухих» матчей. Среди действующих вратарей Куик уступает по данному показателю только Марку-Андре Флёри («Миннесота Уайлд»), у которого 16 сухих матчей в Кубке Стэнли.
Напомним, счёт в серии между «Лос-Анджелесом» и «Эдмонтоном» равный — 2-2. Следующий матч состоится в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» в среду, 11 мая. Начало — в 5:00 мск.
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