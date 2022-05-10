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«В это просто трудно поверить». Наставник «Рейнджерс» об увольнении Тротца из «Айлендерс»

«В это просто трудно поверить». Наставник «Рейнджерс» об увольнении Тротца из «Айлендерс»
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан прокомментировал отставку Барри Тротца с поста главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс».

«В это просто трудно поверить. Удивлен, конечно. Я думаю, что он отличный специалист. Он не будет долго оставаться без работы. Мы все это знаем», — приводит слова Галлана официальный сайт НХЛ.

Тротц возглавлял клуб с 2018 года. Под его руководством команда три раза кряду выходила в плей-офф НХЛ, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв пятое место в Столичном дивизионе и девятое – в таблице Восточной конференции.

Наилучшим достижением на посту наставника «Айлендерс» стал выход в финал конференции в сезонах-2019/2020 и 2020/2021, где команда проиграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2-4, 3-4 соответственно).

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