Барри Тротц может получить менеджерскую должность в клубе НХЛ

Барри Тротц, уволенный с должности главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс», может получить руководящую должность в Национальной хоккейной лиге.



«Команды, которые ищут нового тренера, а также те, кто ещё может сменить наставника, будут рассматривать Тротца. Однако некоторые считают, что он также заинтересован в должности руководителя. Нет сомнений в том, что у Тротца будут варианты, которые следует рассмотреть», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.



Напомним, 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.