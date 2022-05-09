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Барри Тротц может получить менеджерскую должность в клубе НХЛ

Барри Тротц может получить менеджерскую должность в клубе НХЛ
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Барри Тротц, уволенный с должности главного тренера «Нью-Йорк Айлендерс», может получить руководящую должность в Национальной хоккейной лиге.

«Команды, которые ищут нового тренера, а также те, кто ещё может сменить наставника, будут рассматривать Тротца. Однако некоторые считают, что он также заинтересован в должности руководителя. Нет сомнений в том, что у Тротца будут варианты, которые следует рассмотреть», – сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

Напомним, 59-летний специалист работал с «островитянами» с 2018 года, придя после победы в Кубке Стэнли – 2018 с «Вашингтон Кэпиталз». Под его руководством команда три раза подряд выходила в плей-офф, но в сезоне-2021/2022 не смогла пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли – 2022, заняв девятое место в таблице Восточной конференции.

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