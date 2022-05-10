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Победный гол Ничушкина позволил «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» и пройти в полуфинал Запада

Победный гол Ничушкина позволил «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» и пройти в полуфинал Запада
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Завершился четвёртый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Андре Бураковски, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Натан Маккиннон (в пустые ворота), а также российский нападающий Валерий Ничушкин.

За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, ещё одна шайба на счету Филипа Форсберга.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Третий матч завершился победой «Колорадо» 7:3.

НХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 4-й матч
10 мая 2022, вторник. 04:30 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Бураковски (Комфер, Байрэм) – 01:56 (5x5)   1:1 Тренин (Сиссонс) – 18:59 (5x5)   1:2 Макар (Комфер) – 33:33 (5x5)   2:2 Тренин (Сиссонс, Жанно) – 36:49 (5x5)   3:2 Форсберг (Экхольм, Дюшейн) – 43:58 (5x5)   3:3 Тэйвз (Джонсон, Бураковски) – 48:55 (5x5)   3:4 Ничушкин (Макар, Бураковски) – 52:02 (5x5)   3:5 Маккиннон (Макар) – 59:04 (en)
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