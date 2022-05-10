Победный гол Ничушкина позволил «Колорадо» обыграть «Нэшвилл» и пройти в полуфинал Запада

Завершился четвёртый матч 1/4 финала серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча прошла в Нэшвилле на стадионе «Бриджстоун-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 5:3.

В составе победителей забивали Андре Бураковски, Кейл Макар, Девон Тэйвз, Натан Маккиннон (в пустые ворота), а также российский нападающий Валерий Ничушкин.

За «Нэшвилл» дублем отметился российский нападающий Яков Тренин, ещё одна шайба на счету Филипа Форсберга.

Таким образом, счёт в серии стал 4-0 в пользу «Колорадо», что позволило им выйти в 1/2 финала Западной конференции НХЛ.

Первая встреча между командами завершилась победой «Колорадо» со счётом 7:2. Во втором матче «Колорадо» одержал победу в овертайме со счётом 2:1. Третий матч завершился победой «Колорадо» 7:3.